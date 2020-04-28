Afrin'de patlama: 2 ölü, 10 yaralı
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Afrin'de patlama: 2 ölü, 10 yaralı

Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü bir aracın patlatılması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

Afrin'de patlama: 2 ölü, 10 yaralı
28.04.2020 16:45 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:46

Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü bir aracın patlatılması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

Suriye'nin Afrin ilçesinin merkezinde bombalı araçla saldırı düzenlendi. Yerel kaynaklar, patlama sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin ise ağır yaralandığını açıkladı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Saldırılar nedeniyle çevredeki dükkan ve arabaların büyük hasar gördüğü belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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