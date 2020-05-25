Afrin'de patlama
Suriye'nin Afrin kentinde patlama meydana geldi.
25.05.2020 21:27 | Son Güncelleme: 25.05.2020 21:30
Suriye'nin Afrin kentinde patlama meydana geldi.
Suriye'nin Afrin kentindeki Raju Caddesi üzerinde bulunan askeri hastane yakınlarında patlama meydana geldi. Yetkililer, bombanın hastane yakınlarında bulunan elektrik trafosunun içine yerleştirildiğini aktarırken, bombanın uzaktan patlatıldığını düşündüklerini ifade etti. Yetkililer, patlamada ölen veya yaralanan olmadığını açıkladı.
(İHA)
Kaynak: İHA