- Afrin'de patlama

- Afrin'de patlama Suriye'nin Afrin ilçesinde Suriye Milli Ordusu aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu maddi hasar meydana geldi.

- Afrin'de patlama

AFRİN - Suriye'nin Afrin ilçesinde Suriye Milli Ordusu aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu maddi hasar meydana geldi.

Suriye'nin Afrin ilçesinde Suriye Milli Ordusu aracına yerleştirilen bomba patladı. Patlama sonucu yaralı veya can kaybının olmadığı ancak bölgede maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: İHA