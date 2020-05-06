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- Afrin'de patlama

- Afrin'de patlama
06.05.2020 12:51 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:51

- Afrin'de patlama Suriye'nin Afrin ilçesinde Suriye Milli Ordusu aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu maddi hasar meydana geldi.

- Afrin'de patlama

AFRİN - Suriye'nin Afrin ilçesinde Suriye Milli Ordusu aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu maddi hasar meydana geldi.

Suriye'nin Afrin ilçesinde Suriye Milli Ordusu aracına yerleştirilen bomba patladı. Patlama sonucu yaralı veya can kaybının olmadığı ancak bölgede maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

- Afrin'de patlama

Kaynak: İHA

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