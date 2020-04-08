Afrin'de patlama 1 yaralı
Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü olduğu bildirilen yakıt tankerinde patlama meydana geldi.
08.04.2020 12:18 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:19
Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü olduğu bildirilen yakıt tankerinde patlama meydana geldi. Yerel medya, patlamada can kaybı olmadığını bildirdi.
Suriye'nin Afrin ilçesinde yerel saatle sabah 08.00 sıralarında bir yakıt tankerinde patlama meydana geldi. Yerel medya, tankerin bomba yüklü olduğunu duyurdu. Patlamada can kaybı meydana gelmediği ifade edilirken; çevrede maddi hasarın meydana geldiği belirtildi.
Kaynak: DHA