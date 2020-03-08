- Afrin'de patlama: 1 ölü, 3 yaralı
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Suriye, Afrin, Güncel

- Afrin'de patlama: 1 ölü, 3 yaralı

- Afrin'de patlama: 1 ölü, 3 yaralı Suriye'nin Afrin ilçesinde bombalı araç düzenlenen terör saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

08.03.2020 16:05 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:07
- Afrin'de patlama: 1 ölü, 3 yaralı

- Afrin'de patlama: 1 ölü, 3 yaralı

AFRİN - Suriye'nin Afrin ilçesinde bombalı araç düzenlenen terör saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Suriye'nin Halep yakınlarında bulunan Afrin ilçesinde Siyasa Caddesi'nde bir bombalı araç patlatıldı. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yerel kaynaklar, saldırının PKK-YPG terör örgütü tarafından düzenlendiğinin tahmin edildiğini belirtti.

- Afrin'de patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İHA

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- Afrin'de patlama: 1 ölü, 3 yaralı

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