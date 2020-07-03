Afrin'de patlama: 1 ölü, 2 yaralı
Suriye'nin Afrin ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil ise aralandı.
03.07.2020 22:32 | Son Güncelleme: 03.07.2020 22:46
Suriye'nin Afrin ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil ise aralandı.
Suriye'nin kuzeyinde bulunan Afrin ilçesinin merkezinde yol kenarına yerleştirilen bomba patladı. Patlamada 1 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil ise yaralandı. Patlama nedeniyle çevrede maddi hasar meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sivil savunma ekibi sevk edildi.
(İHA)
Kaynak: İHA