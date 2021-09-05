Afrin'de park halindeki aracın patlatılması sonucu 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Hatay Valiliği, Afrin'de park halindeki bir aracın patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü çocuk 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Hatay Valiliği, Afrin'de park halindeki bir aracın patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü çocuk 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 15.23 sıralarında Afrin merkez Eşrefiye Mahallesi'nde park halindeki aracın patlatılması sonucunda bölgedeki ilk belirlemelere göre 3 sivil şahsın hayatını kaybettiği, 3'ü çocuk olmak üzere 6 sivilin de yaralandığı, yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş