Afrin'de park halindeki aracın patlatılması sonucu 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
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Afrin'de park halindeki aracın patlatılması sonucu 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Afrin'de park halindeki aracın patlatılması sonucu 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Güncel

Hatay Valiliği, Afrin'de park halindeki bir aracın patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü çocuk 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Hatay Valiliği, Afrin'de park halindeki bir aracın patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü çocuk 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 15.23 sıralarında Afrin merkez Eşrefiye Mahallesi'nde park halindeki aracın patlatılması sonucunda bölgedeki ilk belirlemelere göre 3 sivil şahsın hayatını kaybettiği, 3'ü çocuk olmak üzere 6 sivilin de yaralandığı, yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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Afrin'de park halindeki aracın patlatılması sonucu 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Haberler
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