ABD, Afrin'de Öldürülen Teröristlerin Cesetlerine de Sahip Çıkıyor!

ABD üssünde skandal görüntüler. Zeytin Dalı Harekâtı'nda öldürülen Batılı PKK/PYD üyeleri Haseke-Rumeylan'da bulunan ABD üssüne götürülüyor. Aralarında İngiliz, İsveç, ABD, Kanada ve Alman vatandaşlarının da bulunduğu teröristler ABD üssünde düzenlenen tören sonrası ülkelerine gönderiliyor. Rumeylan'daki üste düzenlenen son tören Fransız uyruklu Olivier Francois Jean Le Clainche için yapıldı. Dünyanın farklı ülkelerinden terör örgütüne destek amaçlı Suriye'ye gelen yabancı teröristler, önce Haseke'deki Ayn İsa'ya gelip daha sonra Halep üzerinden Afrin'e geçiyor. Esed bölgesini kullanarak farklı kamuflajlar içinde Afrin'e giriş yapan ajan-teröristler, özellikle mayın, tanksavar ve uçaksavar konularında eğitimli isimlerden seçiliyor.

O TUZAKLAR 'UZMAN' İŞİ

Afrin'e gelen ABD'li 'uzmanlar'ın Haseke'de eğittiği teröristlerden en az 25'nin geride kalan 34 gün içerisinden öldürüldüğü sanılıyor. ÖSO komutanlarından Ebu Faysal, Türk tanklarını vuran uçaksavarların birçoğunu Batılı teröristlerin kullandığını söyledi. Bülbül cephesinde savaşan Ebu Faysal, 'serpme mayın', 'kaya tipi tuzak mayınları' ile birlikte gelişmiş teknoloji gerektiren tuzaklamaların Afrin'e giren Batılı uzman teröristlerin ürünü olduğunu belirtti.

ABD TÖRENLE UĞURLUYOR

Mehmetçik ve ÖSO güçlerinin kararlı operasyonları sonrası Cinderesi, Raco, Burseya ve Şeyh Hadid gibi bölgelerde PKK saflarında öldürülen yabancı teröristler Haseke'deki ABD üssüne naklediliyor. Bölgeden Yeni Şafak'a bilgi veren Ebu Kadir isimli kaynak, ABD üssünde teröristler için tören düzenlendiğini, sonrasında tabutların yine ABD tarafından uçaklarla ülkelerine gönderildiğini kaydetti. Ebu Kadir, Batılı teröristlerin bir kısmının ise helikopterle Irak kuzeyindeki Erbil'e götürüldüğünü, oradan da ülkelerine nakledildiğini anlattı.(Kaynak: Yenişafak)