Afrin'de okul ve camiye füzeli saldırı
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Afrin'de okul ve camiye füzeli saldırı

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristler tarafından Afrin merkezde iki okul ve bir camiye füze atıldığını, saldırı sonucunda 1 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 7 öğrencinin de yaralandığını açıkladı.

04.02.2020 17:44 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:49
Afrin'de okul ve camiye füzeli saldırı

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristler tarafından merkezde iki okul ve bir camiye füze atıldığını, saldırı sonucunda 1 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 7 öğrencinin de yaralandığını açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığı, bombalı araç saldırıları başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyinde masum sivilleri hedef alan eli kanlı PKK/YPG terör örgütü mensuplarının Afrin merkezde iki okula ve bir camiye 4 tane Grad füzesi attığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırıda 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, 7 öğrencinin de yaralandığı kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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