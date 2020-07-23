Afrin'de öğrenciler için günde 6 bin maske üretiliyor Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, yeni eğitim ve öğretim yılında ders başı yapacak öğrencilere dağıtılmak üzere günde 6 bin maske üretiliyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, yeni eğitim ve öğretim yılında ders başı yapacak öğrencilere dağıtılmak üzere günde 6 bin maske üretiliyor. Afrin yerel meclisi ile Afrin Milli Eğitim Müdürlüğü, Zeytin Dalı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılan Afrin'de yeni eğitim ve öğretim yılı hazırlıklarına hız verdi. Afrin Milli Eğitim Müdürü Muhammed Hasan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 15 Mart tarihi itibarıyla Kovid-19 önlemleri kapsamında Afrin'deki okullarda eğitime ara verildiğini anımsattı. Hasan, Afrin ilçe ve beldelerinde bölge halkını salgına karşı bilinçlendirme çalışmaları kapsamında 50 bin broşür dağıttıklarını kaydederek, "(Yeni eğitim öğretim dönemi için) Maske üretimi yapan bir ekip kurduk. Günde 6 bin maske üretiyoruz." dedi. Üretilen maskelerin ilçe genelinde resmi dairelerdeki çalışanlara da ücretsiz dağıtıldığını belirten Hasan, "Aynı şekilde Kovid-19 önlemleri kapsamında resmi binaları ve okulları düzenli olarak dezenfekte ediyoruz." ifadelerini kullandı. Kaynak: AA