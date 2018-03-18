Afrin'de Kontrol Sağlandı, Kilis Kahramanlık Türküleri ile Yankılandı

Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerlerinin Afrin kent merkezine girmesi üzerine Kilis'te belediye hoparlöründen kahramanlık türküleri çalınmaya başlandı.

TSK destekli ÖSO askerlerinin sabah saatlerinde Afrin kent merkezine girerek kontrolün sağlanmasının ardından Kilis, belediye hoparlöründen çalınan kahramanlık türküleri ile yankılandı. Sabah saatlerinden itibaren hoparlörden çalınan Mehter Marşı ile kahramanlık türkülerinin önemli olduğunu ifade eden Kilisliler, "Duygularımız kabarıyor. Sonuna kadar askerimizin arkasındayız. Allah askerimize güç kuvvet versin" dediler. - KİLİS