Afrin'de Kontrol Sağlandı, Hatay'da Camilerde Sela Okundu

Zeytin Dalı Harekatı'nın 58. gününde Afrin'de kontrolün sağlanmasının ardından Hatay'da bazı camilerde sela okundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçlerinin Afrin'de sabah saat 08.30 itibariyle kontrolü sağlaması yurtta sevinçle karşılandı. Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması nedeniyle Suriye sınırındaki Hatay'da da bazı camilerde sela okundu.

TSK ve ÖSO güçlerinin 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için de bazı camilerde sela okunmuştu. - HATAY