Savaş Uçaklarımız Menbiç'ten Geçip Bafulyon Dağı'na Bomba Yağdırdı

Zeytin Dalı Harekâtı'nda hava harekâtının yeniden başlamasıyla operasyon hız kazandı. Afrin'deki terör hedefleri, gece yarısından itibaren havadan ve karadan yoğun şekilde ateş altına alındı. YPG hedefleri Münbiç üzerinden geçen savaş uçakları tarafından gece saatlerinde vuruldu.

5 KÖY TERÖRDEN TEMİZLENDİ

TSK ve ÖSO unsurları Afrin'in batısındaki Nisriyye, Dükkan, Eşkan ve Cukali Favkani ve Orta Çakallı köylerini terörden arındırdı. Böylece harekât kapsamında 46 köy ve nokta kurtarılmış oldu. Genelkurmay Başkanlığı da önceki gece hava harekâtıyla PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 19 hedefin imha edildiğini, bölgeden elde edilen bilgilere göre operasyonda bir askerin şehit olduğunu, 34 teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise bin 62'ye yükseldi.

BAFULYON İLK HEDEF

Rus savaş uçağının İdlib'te muhaliflerce düşürülmesi ve Rusya'nın yeni bir hava savunma sistemi kurduğunu açıklamasının ardından Afrin'e yönelik operasyonda dört gündür hava harekâtı yapılamıyordu. Aranın ardından Afrin ve çevresindeki terör örgütü YPG hedefleri Münbiç üzerinden geçen savaş uçakları tarafından gece 00.00 sıralarında etkili biçimde havadan vuruldu. Hava harekâtına ilk olarak TSK ve ÖSO güçlerinin denetiminde bulunan Burseya Dağı'nın güneybatısındaki Bafulyon Dağı ve çevresinden başlandı. Türk savaş uçakları, Bafulyon Dağı, Şeyh Horoz ve Kefer Cenne köyleri, Şeran, Cinderes ve Racu beldeleri ile ilçenin güneydoğusunda teröristlere ait bazı toplanma merkezlerinin aralarında bulunduğu çok sayıda noktayı vurdu.

19 HEDEF VURULDU

Alınan bilgilere göre, F-16'lar Afrin merkezdeki Eşrefiye, Mahmudiye ve Durınde mahallelerindeki hedefleri de vurdu. Afrin merkezinde vurulan iki hedeften birinin terör örgütünün genel karargâhı, diğerinin ise sözde savunma bakanlığı binası olduğu belirtildi. Gece vurulan ve dün devam eden hava harekâtında 19 hedefin imha edildiği bildirildi.

Bafulyon ve Bülbül bölgesindeki hava harekâtı Kilis'ten de izlendi. Bölgeye yönelik hava harekâtında uçakların vurduğu noktalardan yükselen alev ve duman kütlesi sınır hattından görüntülendi. F-16'ların YPG hedeflerini havadan vurduğu saatlerde sınır hattında konuşlu birliklerdeki obüsler ve çok Namlulu Roket Atar sistemleri de eş zamanlı atışlar yaptı. Atışlar sabah saatlerine kadar aralıksız sürdü. Uçakların vurduğu noktalarda mevzilenen YPG gruplarına yönelik karadan dün sabah TSK ve ÖSO kuvvetleri tarafından operasyon başlatıldı.

46 NOKTA

TSK ve ÖSO tarafından Afrin'in batısındaki Şeyh Hadid beldesine bağlı Orta Çakallı, Cukali Favkani köyü ve Cinderes beldesinin Dükkan, Eşkan ve Nisriyye köyü ve tepesi terör örgütünden alındı. Böylece TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde 1'i belde merkezi, 29'ü köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 13'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 46 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

'ÇNRA'LARLA ATIŞLAR YAPILDI

Bölgeden elde edilen bilgilere göre 34 PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Böylece, harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı da bin 62 oldu. Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Hudut Karakolu'ndan, Suriye'nin Afrin kentinin batısındaki Cideres beldesinde bulunan terör örgütü PYD/PKK noktalarına tank, obüs ve Çok Namlulu Roketatar Silah Sistemleri (ÇNRA) atışlar yapıldı.

(Kaynak: Milliyet)