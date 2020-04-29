Afrin'de hain saldırının ardından alarm durumu
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Afrin'de hain saldırının ardından alarm durumu

SURİYE'nin Afrin kentinde dün PKK/YPG'li teröristlerce bomba yüklü tankerle düzenlenen ve 42 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının ardından alarm durumuna geçildi.

Afrin'de hain saldırının ardından alarm durumu
29.04.2020 16:37 | Son Güncelleme: 29.04.2020 16:37

SURİYE'nin Afrin kentinde dün PKK/YPG'li teröristlerce bomba yüklü tankerle düzenlenen ve 42 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının ardından alarm durumuna geçildi. Giriş ve çıkışların kapatıldığı kentte art arda yapılan operasyonlarda çok sayıda kişi, gözaltına alındı. Teröristlerce saldırıya hazır hale getirilen bomba yüklü başka aracın da her yerde arandığı belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından 20 Ocak 2018 tarihinde terör tehdidinin sonlanması amacıyla Suriye'nin Afrin kentine yönelik 'Zeytin Dalı Harekatı' başlatıldı. 18 Mart günü başarıyla tamamlanan harekattan sonra teröristlerden arındırılan Afrin'de yaşamın normalleşmesi adına bir dizi çalışma başlatıldı. Fırat'ın batısındaki en önemli merkezini kaybeden terör örgütü, bu tarihten itibaren Afrin'de sivilleri hedef alan saldırılar düzenlemeye başladı.

ONLARCA SALDIRI ÖNLENDİTerör örgütünün baskısıyla terk ettikleri evlerine dönen sivillerin yeni yaşamlarına başladıkları kentin güvenliği ise Türk güvenlik güçlerince eğitilen yerel polisler tarafından sağlanmaya başlandı. Türk güvenlik güçlerinin de danışman olarak bulunduğu Afrin'de, kurtarılmasının üzerinden geçen 2 yıllık süreçte onlarca saldırı engellendi. İstihbarat birimlerinin elde ettiği kritik bilgilerin ardından düzenlenen operasyonlarda, yüklü miktarda patlayıcı ve bomba yüklü araç bulunarak, çok sayıda saldırının önüne geçildi. Operasyonlar ile terör örgütüne darbe vuran güvenlik güçleri, aynı zamanda çok sayıda teröristi veya terör örgütü tarafından baskı veya tehdit ile eyleme zorlanan kişiyi de engelleyerek etkisiz hale getirdi.TERÖR ÖRGÜTÜ, UYUYAN HÜCRELERİ KULLANIYORTerör örgütü için önemli kayıp olan Afrin'e yönelik olası saldırılara karşı kentte güvenlik tedbirleri sürekli en üst düzeyde tutuluyor. Kentin giriş noktalarında yerel polisler, tüm araçları durdurup, içinde bulunanların kimliklerini kontrol ediyor, şüpheli görülen araçlar ise didik didik aranıyor. Terör örgütünün bu nedenle Afrin'i kana bulayan saldırıları, kentte bıraktığı ya da kontrolün muhaliflere geçtiği anda ilk gelenler arasına kamufle ettiği militanları aracılığıyla yaptığı belirlendi.ŞEHİR KAPATILDI, UYUYAN HÜCRELER ÇÖKERTİLİYORİstihbarat birimleri, 11'i çocuk 42 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Afrin'deki uyuyan hücrelerin etkisiz hale getirilmesi için bir dizi operasyon başlattı. İlk etapta bomba yüklü tankeri, patlamanın olduğu bölgeye bırakan kişiyi yakalayan güvenlik güçleri, bugün de düzenlediği operasyonlar ile saldırıyla bağlantılı 6 kişiye daha ulaştı. Güvenlik güçleri, teröristlerin kaçmasını engellemek için de Afrin'i dış dünyaya kapattı. Azez ve İdlib bölgesiyle irtibatını sağlayan tüm yollar ulaşıma kapatılırken, kentten çıkışlar da engellendi. Güvenlik güçlerinin aldığı bu kararın ardından yakalanan teröristler, elde edilen istihbaratlar doğrultusunda terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin'deki hücrelerini çökertmek için art arda operasyonlar düzenlemeye başladı.İKİNCİ BOMBA YÜKLÜ ARAÇ ARANIYOR

Operasyonların hala devam ettiği Afrin'de istihbarat birimleri, ikinci bomba yüklü aracın daha kentte olduğu bilgisine ulaştı. Güvenlik güçleri, bu nedenle zorunlu haller dışında kimsenin dışarı çıkmasını istemeyerek, uyarılar yaptı, terör örgütüyle bağlantılı olabilecek kişilerin kullanabileceği tüm araçlar da incelemeye alındı. Şu ana kadar ikinci araca ulaşılamazken, güvenlik güçleri, alarm durumunun sürdüğü Afrin'de operasyonların birkaç gün sürebileceğini bildirdi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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