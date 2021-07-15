Afrin'de hafızlar için icazet töreni
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Afrin'de hafızlar için icazet töreni

Afrin'de hafızlar için icazet töreni
Anadolu Ajansı / Ömer Koparan - Haberler | Güncel

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) koordinasyonunda 81 hafız için icazet töreni düzenlendi.

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) koordinasyonunda 81 hafız için icazet töreni düzenlendi.

Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde TDV tarafından onarılan Afrin Hz. Ebubekir Sıddık Camisinde 47'si erkek, 34'ü kız toplam 81 hafız için düzenlenen törene sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve bölgenin ileri gelenleri katıldı.

15 Temmuz şehitleri ve 81 ilde darbe girişimini engellemeye çalışan Türk vatandaşlarına dualar edilen törende, 9-20 yaş aralığındaki hafızlar 2 yıllık eğitimlerinin ardından Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberleyerek icazet aldı.

Diyanet işleri Başkanlığı Suriye Koordinatörü Abdulkadir Bekiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada Suriye'nin kuzeyinde özgürleştirilen bölgelerde cami hizmetlerine danışmanlık yaptıklarını, bu kapsamda tüm camilerde Kur'an-ı Kerim eğitimi verildiğini anlattı.

Bekiroğlu, "Camilerimizde devam eden eğitimlerde bu yıl inşallah 900 hafızımızı mezun edeceğiz. 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan tüm şehitlerimizin ruhuna buradan rahmet diliyor ve onlara Fatiha gönderiyoruz." dedi.

TDV, Suriye'de gıda, barınma, eğitim ve din alanında Suriyelilere yardım ediyor.

Afrin'de hafızlar için icazet töreni
Afrin'de hafızlar için icazet töreni
Afrin'de hafızlar için icazet töreni
Afrin'de hafızlar için icazet töreni

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan

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