Afrin'de görevli Mehmetçik 10 aydır görmediği annesine doğum günü sürprizi yaptı
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Afrin'de görevli Mehmetçik 10 aydır görmediği annesine doğum günü sürprizi yaptı

Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel
Afrin'de görevli Mehmetçik 10 aydır görmediği annesine doğum günü sürprizi yaptı

Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yapan uzman er İbrahim Büyüktelli, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan ve 10 aydır görmediği annesine sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

1 ay önce anne olan Merve Özbey, doğum anını paylaştı
1 ay önce anne olan Merve Özbey, doğum anını paylaştı

Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yapan uzman er İbrahim Büyüktelli, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan ve 10 aydır görmediği annesine sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Büyüktelli, Çaylı Mahallesi'nde yaşayan annesi Zübeyde Çinçin'in yaş gününü kutlamak için birliğinden izin aldı.

Annesi için pasta yaptırıp üniformasıyla eve giden Büyüktelli, kapının önünde pasta üzerindeki mumları yaktı.

Büyüktelli, elindeki pastayla kapının zilini çalıp, karşısına çıkan annesinin doğum gününü kutladı.

Sevinç gözyaşlarının tutamayan anne, asker oğluna sarıldı.

Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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