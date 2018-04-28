Afrin'de Görevli Astsubay, İzinde Trafik Kazasında Öldü (2)
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIHayatını kaybeden Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Hayatını kaybeden Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Adana Adli Tıp Morgu'ndan alınan Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan cenazesi, merkez Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi'ne getirildi. Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sırasında Özkan'ın babası Alpaslan ve yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Askerlerin omzunda taşınan Özkan'ın cenazesi kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.