Afrin'de Görev Yapan Umke Ekibine Teşekkür

Edirne Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'ne (UMKE), "Zeytin Dalı Harekatı" kapsamında Afrin'de güvenlik güçleri ve bölge halkına verdikleri sağlık hizmeti dolayısıyla plaket verildi.

Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı'nın ek binasında düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin çok ciddi sınavların eşiğinden geçtiğini söyledi.

Sağlık camiasının birlikte yaşıyor olmanın, sevinçte ve kederde bir olmanın en güzel örneklerini ortaya koyduğunu belirten Kalkan, "UMKE ekibimiz 20 gün Afrin sınırında, vatan savunması görevindeki askerlerimize, kahraman ordumuza ve bölge halkına sağlık hizmeti verdiler. Onlara teşekkür ediyoruz. Erzurum UMKE ekibimizden Burak Tatar şehidimizi saygıyla, minnetle, rahmetle anıyorum. Bizim ekibimiz 20 gün önce, o şerefli ekibe ve o ekibin kahraman şehidine teslim ettiler. Edirne'deki kardeşlerimizin bugün burada bulunmaları çok anlamlı. Bütün şehitlerimize rahmet diliyoruz, sağlık şehidimiz Burak Tatar'ı rahmet ve minnetle anıyoruz." diye konuştu.

Hem sınır boylarında hem de vatanın içerisinde yapılan çalışmaların kahramanlık istediğini dile getiren Kalkan, "Bu anlamda bir bütünüz. Hislerimiz, duygularımız, yüreklerimiz bir." dedi.

Kalkan, şehit Tatar'ı andığı sırada duygulandı.

"Sağlık çalışanları olağanüstü şartlarda görev yapıyor"

UMKE Trakya Bölge Koordinatörü Dr. Nejdet Topçuoğlu da Afrin'deki sağlık çalışanlarının olağanüstü şartlarda görev yaptığını ifade etti.

Duygularını anlatmakta zorlandığını belirten Topçuoğlu, "Orada görev yaptım, bu duyguyu hissettim ancak anlatması benim için zor. Sınıra sıfır noktasında görev yaptık. Operasyonlar devam ederken yaralanma durumlarında askerlerimize ya da Özgür Suriye Ordusu mensuplarına sağlık hizmeti verdik." dedi.

UMKE ekibinden Ersan Öztürk, şehit Burak Tatar'ın ailesine sabır dileyerek, "Biz orada üç hafta görev yaptık. Görevi daha sonra Erzurum bölgeye devrettik. Üç hafta boyunca iki sahra hastanesini aktif olarak çalıştırdık. Bölgeden gelen yaralılara hizmet ettik. Hem TSK hem de ÖSO'ya ilk müdahalelerini yaptık. Sıfır noktasında içeriye sevklerini sağladık." şeklinde konuştu.