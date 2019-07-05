Afrin'de futbol turnuvası

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Suriye'nin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından özgürlüğe kavuşturulan Afrin ilçesinde futbol turnuvası düzenledi.

Geçen ay başlayan turnuva için 2003-2005 doğumlu 280 gençle futbol takımları kuruldu.

14 spor kulübünün katıldığı turnuvada 2 grup oluşturularak 46 müsabaka yapıldı.

Karşılaşmaların tamamlanmasının ardından düzenlenen kupa törenine, Afrin Yerel Meclis Başkanı, gençler, aileleri ve futbolseverler katıldı.

Turnuvada başarılı olan ilk 4 takıma kupa ve ve madalya verildi.

Kaynak: AA