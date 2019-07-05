Afrin'de futbol turnuvası
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Suriye'nin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından özgürlüğe kavuşturulan Afrin ilçesinde futbol turnuvası düzenledi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Suriye'nin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından özgürlüğe kavuşturulan Afrin ilçesinde futbol turnuvası düzenledi.
Geçen ay başlayan turnuva için 2003-2005 doğumlu 280 gençle futbol takımları kuruldu.
14 spor kulübünün katıldığı turnuvada 2 grup oluşturularak 46 müsabaka yapıldı.
Karşılaşmaların tamamlanmasının ardından düzenlenen kupa törenine, Afrin Yerel Meclis Başkanı, gençler, aileleri ve futbolseverler katıldı.
Turnuvada başarılı olan ilk 4 takıma kupa ve ve madalya verildi.
Kaynak: AA
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