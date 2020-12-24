Afrin'de EYP patladı: 3 sivil yaralandı
24.12.2020 19:19 | Son Güncelleme: 24.12.2020 19:23
Suriye'nin Afrin ilçesinde el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 3 sivilin yaralandığı bildirildi.
Suriye'nin Afrin ilçesinde el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 3 sivilin yaralandığı bildirildi.
Suriye'nin Afrin ilçesindeki Maysaloun okulunun yakınında daha önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcı (EYP) patladı. Patlama sonucu 3 sivilin ağır yaralandığı bildirildi. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri, yaralıları çevredeki hastaneye kaldırdı. - AFRİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı