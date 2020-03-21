Afrin'de dezenfekte işlemleri yapıldı Suriye'nin Afrin kentinde koronaya karşı tedbirler alınarak sterilizasyon işlemleri gerçekleştirildi.

Suriye'nin Afrin kentinde koronaya karşı tedbirler alınarak sterilizasyon işlemleri gerçekleştirildi.

Tüm dünyada korona virüs hızla yayılmaya devam ederken Suriye'nin Halep çevresinde bulunan Afrin kentinde sivil savunma ekipleri koronaya karşı tedbirler aldı. Afrin'deki sivil savunma ekipleri korona virüsüne yönelik farkındalık için kampanya başlattı. Şehrindeki farklı mahallelerde temizlik ve sterilizasyon işlemleri gerçekleştirildi. Sivil savunma ekipleri sivillere seslenerek evden çıkılmaması gerektiği ve toplu bir araya gelinmemesine dikkat çekti.

Savunma ekipleri şüpheli vaka olması durumunda yetkililere haber verilmesini talep etti. Sivil Savunma ekipleri Afrin'deki kampanyaların başka şehirlerde de yapılacağını söyledi. - AFRİN

Kaynak: İHA