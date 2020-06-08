Afrin'de çocuk parkına terör saldırısı: 1 yaralı
Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçe merkezinde oyun parkına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1 sivil yaralandı.
08.06.2020 18:15 | Son Güncelleme: 08.06.2020 18:15
Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçe merkezinde oyun parkına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1 sivil yaralandı.
Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde, Mahmudiye Mahallesi'nde oyun parkına yerleştirilen bomba infilak etti. Terör saldırısı sonucu 1 sivil yaralandı.
Parkların eğlenceye kapalı olması çocukların zarar görmesi engellerken çevrede maddi zarar oluştu.
Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.
Kaynak: AA