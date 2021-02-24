Afrin'de bombalı terör saldırısı: 3 yaralı
24.02.2021 10:11 | Son Güncelleme: 24.02.2021 10:14
Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 3 sivil yaralandı.
Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 3 sivil yaralandı.
Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin'de bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.
Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 3 sivil yaralandı.
Yaralılar, bölgedeki hastanelere sevk edilirken, çevrede maddi zarar meydana geldi.
Saldırıyla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan