Afrin'de bombalı terör saldırısı: 3 yaralı
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Afrin'de bombalı terör saldırısı: 3 yaralı

24.02.2021 10:11 | Son Güncelleme: 24.02.2021 10:14
Afrin'de bombalı terör saldırısı: 3 yaralı

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 3 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 3 sivil yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin'de bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 3 sivil yaralandı.

Yaralılar, bölgedeki hastanelere sevk edilirken, çevrede maddi zarar meydana geldi.

Saldırıyla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan

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