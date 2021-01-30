Afrin'de bombalı terör saldırısı: 2 ölü, 9 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 2 sivil hayatını kaybetti, 9 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin sanayi bölgesinde bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 2 sivil yaşamını yitirdi, 9 sivil yaralandı. Yaralılar, ilçedeki hastanelere nakledildi. Patlama Afrin ilçesinin tümünde hissedilirken, itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı