Afrin'de bombalı terör saldırısı
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Afrin'de bombalı terör saldırısı

Suriye'nin kuzeyinde Afrin ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen bomba infilak etti.

Afrin'de bombalı terör saldırısı
29.04.2020 01:16 | Son Güncelleme: 29.04.2020 01:16

Suriye'nin kuzeyinde Afrin ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen bomba infilak etti.

Afrin'in Mahmudiye Mahallesi'nde park halindeki bir araca yerleştirilen bomba patladı. Olayda can kaybı yaşanmazken, çevrede maddi hasar oluştu.

Olay yerine intikal eden yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu Racu Caddesi'nde akşam saatlerinde terör örgütü YPG/PKK'nın bomba yüklü tankerle düzenlediği terör saldırısında 11'i çocuk 40 kişi ölmüş, 47 kişi yaralanmıştı.

Terör örgütü YPG/PKK, Azez, Afrin, Bab ve Cerablus bölgelerinde sık sık saldırılar düzenleyerek Türkiye'nin Suriye Milli Ordusu'yla düzenlediği Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı ile oluşturduğu huzur ortamını bozmaya çalışıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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