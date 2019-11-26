Afrin'de bombalı saldırı: 5 yaralı

26.11.2019 13:39 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:44

Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 5 kişi ağır yaralandı.



Halep'in Afrin ilçesinde bomba yüklü araç patladı. Yerel kaynaklara göre, patlamada 5 kişi ağır şekilde yaralandı. Patlamanın yaşandığı bölgede maddi hasar meydana geldi. Kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yerel kaynaklar, patlamanın terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.



Kurtarma ekipleri tarafından yaralıların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. - HALEP

Kaynak: İHA