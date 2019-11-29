Afrin'de bombalı saldırı: 4 yaralı
Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.
Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.
Halep'in Afrin ilçesinde bomba yüklü araç patlarken patlamada 4 kişi ağır şekilde yaralandı. Patlamanın Nevruz Bulvarı'nda gerçekleştiği öğrenildi. Yerel kaynaklar, patlamanın terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.
Yaralıların hastaneye sevk edildiği öğrenildi.
(İHA)