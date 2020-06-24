Afrin'de bombalı saldırı: 3 ölü Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu 3 sivil hayatını kaybederken, 7 sivil daha yaralandı.

Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu 3 sivil hayatını kaybederken, 7 sivil daha yaralandı.

Suriye'nin Afrin ilçesinin merkezindeki Raco Caddesi'nde bomba yüklü bir motosiklet patladı. Saldırı sonucu 3 sivil hayatını kaybederken, 7 sivil daha yaralandı. Patlama sonucu çevrede maddi hasar da oluştu. - AFRİN

Kaynak: İHA