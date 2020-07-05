Afrin'de bombalı saldırı: 1 ölü
Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.
05.07.2020 12:32 | Son Güncelleme: 05.07.2020 13:14
Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.
Afrin'de sabah saatlerinde bomba yüklü bir araç infilak ettirildi. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, patlamada 1 sivilin
hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralanan 1 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. - AFRİN
Kaynak: İHA