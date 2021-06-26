Afrin'de bombalı araçla saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
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Afrin'de bombalı araçla saldırı: 3 ölü, 3 yaralı

Afrin'de bombalı araçla saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SURİYE'nin Afrin kent merkezinde bombalı aracın infilak etmesi sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

SURİYE'nin Afrin kent merkezinde bombalı aracın infilak etmesi sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. 

Hatay Valiliği, Suriye'nin Afrin kent merkezindeki Eşrefiye Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında bombalı aracın patladığını duyurdu. Açıklamada, 3 kişinin öldüğü, 3 kişin de yaralandığı kaydedildi. Yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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