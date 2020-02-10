Afrin'de bombalı araçla saldırı
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Afrin'de bombalı araçla saldırı

Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu çok sayıda sivilin yaralandığı bildirildi.

10.02.2020 10:49 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:53
Afrin'de bombalı araçla saldırı

'nin Halep iline bağlı ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu çok sayıda sivilin yaralandığı bildirildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patlayan araçtan yükselen alevlere müdahale eden itfaiye görevlileri ve çevrede toplanan insanlar görüldü. Yerel kaynaklar, patlamada yaralıların olduğunu belirtirken; can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: DHA

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: Afrin'de bombalı araçla saldırı
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