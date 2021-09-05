Afrin'de bombalı araç patladı, 3 sivil öldü
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Afrin'de bombalı araç patladı, 3 sivil öldü

Afrin'de bombalı araç patladı, 3 sivil öldü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), "Afrin şehir merkezinde bombalı araç patlatan insanlık düşmanı teröristler 3 masum sivili katlederken, 3'ü çocuk olmak üzere 6 masum sivili de yaraladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), "Afrin şehir merkezinde bombalı araç patlatan insanlık düşmanı teröristler 3 masum sivili katlederken, 3'ü çocuk olmak üzere 6 masum sivili de yaraladı." açıklamasını yaptı. 

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, DEAŞ benzeri terör saldırılarına devam ediyor. Afrin şehir merkezinde bombalı araç patlatan insanlık düşmanı teröristler 3 masum sivili katlederken, 3'ü çocuk olmak üzere 6 masum sivili de yaraladı. Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı mücadelemiz devam edecek." denildi. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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