Afrin'de bombalı araç patladı, 3 sivil öldü

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), "Afrin şehir merkezinde bombalı araç patlatan insanlık düşmanı teröristler 3 masum sivili katlederken, 3'ü çocuk olmak üzere 6 masum sivili de yaraladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), "Afrin şehir merkezinde bombalı araç patlatan insanlık düşmanı teröristler 3 masum sivili katlederken, 3'ü çocuk olmak üzere 6 masum sivili de yaraladı." açıklamasını yaptı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, DEAŞ benzeri terör saldırılarına devam ediyor. Afrin şehir merkezinde bombalı araç patlatan insanlık düşmanı teröristler 3 masum sivili katlederken, 3'ü çocuk olmak üzere 6 masum sivili de yaraladı. Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı mücadelemiz devam edecek." denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı