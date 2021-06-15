Afrin'de bombalı araç patladı: 1 kişi öldü, 2 sivil yaralandı

Hatay Valiliği, Afrin'de kontrol noktasında bombalı aracın patladığını ve ilk belirlemelere göre, 1 kişinin öldüğü, 2 sivil vatandaşın ise yaralandığını açıkladı.