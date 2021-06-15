Afrin'de bombalı araç patladı: 1 kişi öldü, 2 sivil yaralandı
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Afrin'de bombalı araç patladı: 1 kişi öldü, 2 sivil yaralandı

Afrin'de bombalı araç patladı: 1 kişi öldü, 2 sivil yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay Valiliği, Afrin'de kontrol noktasında bombalı aracın patladığını ve ilk belirlemelere göre, 1 kişinin öldüğü, 2 sivil vatandaşın ise yaralandığını açıkladı.

Hatay Valiliği, Afrin'de kontrol noktasında bombalı aracın patladığını ve ilk belirlemelere göre, 1 kişinin öldüğü, 2 sivil vatandaşın ise yaralandığını açıkladı.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin'in doğusundaki Kefer Cennede kontrol noktasında bombalı araç patladı. İlk belirlemelere göre, 1 kişi öldü 2 sivil yaralandı. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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