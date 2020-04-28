Afrin'de bomba yüklü tankerle terör saldırısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Afrin'de bomba yüklü tankerle terör saldırısı

Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlenen terör saldırısında ölen sivillerin sayısı 20'ye yükselirken, yerel güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediğini değerlendiriyor.

Afrin'de bomba yüklü tankerle terör saldırısı
28.04.2020 18:10 | Son Güncelleme: 28.04.2020 18:12

Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlenen terör saldırısında ölen sivillerin sayısı 20'ye yükselirken, yerel güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediğini değerlendiriyor.

Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu Racu caddesinde bomba yüklü mazot tankeri infilak ettirildi.

Saldırıda ölen sivillerin sayısı 20'ye yükselirken, onlarca sivil yaralandı.

Yaralılar Afrin merkezindeki hastanelere kaldırılırken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Patlama sonucu çevrede birçok binada hasar meydana gelirken, yol üzerindeki birçok araç yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri ve sağlık personeli çalışmalarını sürdürüyor.

Yerel güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.

Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'ı işgal eden terör örgütü YPG/PKK, sık sık Afrin, Azez, Bab ve Cerablus bölgelerini hedef alan eylemler düzenliyor.

Afrin'de bomba yüklü tankerle terör saldırısı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış Haberler
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
Tunceli'nin ardından bir müjde de komşu ilinden! Yoğun bakımda korona hastası kalmadı Haberler
Tunceli'nin ardından bir müjde de komşu ilinden! Yoğun bakımda korona hastası kalmadı
Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: Ölen sivil sayısı 40'a yükseldi Haberler
Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: Ölen sivil sayısı 40'a yükseldi
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı Haberler
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, '65 yaş üzerine sokak izni çıkacak mı?' sorusuna cevap verdi Haberler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "65 yaş üzerine sokak izni çıkacak mı?" sorusuna cevap verdi
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti Haberler
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti
İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü
İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
Kanal 7 haber spikeri Hülya Yürekli Seloni, koronavirüse yakalandı
Kanal 7 haber spikeri Hülya Yürekli Seloni, koronavirüse yakalandı
Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı
Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı
Bilim Kurulu Üyesi, bilinçsizce sokağa çıkanları uyardı: İkinci dalga ortaya çıkabilir
Bilim Kurulu Üyesi, bilinçsizce sokağa çıkanları uyardı: İkinci dalga ortaya çıkabilir
Koronavirüs aşısı ne zaman hazır olacak? Bill Gates temkinli konuştu
Koronavirüs aşısı ne zaman hazır olacak? Bill Gates temkinli konuştu
Fenerbahçe efsanesi Alex: Ali Koç çağrırsa takımın başına geçerim
Fenerbahçe efsanesi Alex: Ali Koç çağrırsa takımın başına geçerim
Esenyurt'ta PTT önünde bugün de metrelerce kuyruk oluştu
Esenyurt'ta PTT önünde bugün de metrelerce kuyruk oluştu
Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan Mert Hakan Yandaş, 8 numaralı formayı giyecek
Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan Mert Hakan Yandaş, 8 numaralı formayı giyecek
Burak Yılmaz, Çinlilerin yediği yiyeceklerle ilgili açıklaması nedeniyle özür diledi
Burak Yılmaz, Çinlilerin yediği yiyeceklerle ilgili açıklaması nedeniyle özür diledi
Ölüm yıl dönümünde annesini görüntülü aramayla anan kadın, gözyaşlarına hakim olamadı
Ölüm yıl dönümünde annesini görüntülü aramayla anan kadın, gözyaşlarına hakim olamadı
Yılda 15 bin kaz üreten girişimci, talebe yetişmekte zorlanıyor
Yılda 15 bin kaz üreten girişimci, talebe yetişmekte zorlanıyor
Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu
Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu
Inter, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor
Inter, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim
Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim
Rusya'dan Hafter'in tek taraflı 'devlet başkanlığı' ilanına tepki: Bunu onaylamıyoruz
Rusya'dan Hafter'in tek taraflı "devlet başkanlığı" ilanına tepki: Bunu onaylamıyoruz
ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti
ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti
Hatay'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı
Hatay'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı
THY, tüm iç ve dış hat seferlerini 28 Mayıs'a kadar durdurdu
THY, tüm iç ve dış hat seferlerini 28 Mayıs'a kadar durdurdu
Boca Juniors'ın ikinci başkanı Riquelme, Fenando Muslera'yı istiyor
Boca Juniors'ın ikinci başkanı Riquelme, Fenando Muslera'yı istiyor
Afrin'de 40 kişinin öldüğü PKK saldırısının ardından patlama alanı görüntülendi
Afrin'de 40 kişinin öldüğü PKK saldırısının ardından patlama alanı görüntülendi
Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi
Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi
Fenerbahçe, teknik direktörlük için Razvan Lucescu ile anlaşma sağladı
Fenerbahçe, teknik direktörlük için Razvan Lucescu ile anlaşma sağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Mustafa Destici
Magazin Harun Tan Sibel Can Ebru Şallı Nur Yerlitaş
Spor Falcao Ali Koç Mesut Özil Ersun Yanal Sergen Yalçın
Daha Fazla Türk Mayıs Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Afrin'de bomba yüklü tankerle terör saldırısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 18:57:15. #1.14#
title