Afrin'de bomba yüklü tankerle saldırı: 20 ölü, onlarca yaralı
Suriye'nin Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu Racu caddesinde bomba yüklü mazot tankeri infilak ettirildi. Saldırıda 20 sivil yaşamını yitirirken, onlarca sivil yaralandı
28.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 28.04.2020 18:21
Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlenen saldırıda, en az 20 sivil hayatını kaybetti.
Saldırı, Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu Racu caddesinde bomba yüklü mazot tankerinin infilak ettirilmesiyle gerçekleşti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com