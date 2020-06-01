Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: 5 yaralı
Suriye'nin Afrin kentinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 5 kişi yaralandı.
01.06.2020 18:23 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:42
Suriye'nin Afrin kentinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 5 kişi yaralandı.
Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesi Cinderes beldesinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 5 kişi yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine gelen ekipler, çıkan yangına müdahale etti. Ekipler, yaralıların hastaneye sevk edildiğini açıkladı. - AFRİN
Kaynak: İHA