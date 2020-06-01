Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: 5 yaralı
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Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: 5 yaralı

Suriye'nin Afrin kentinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 5 kişi yaralandı.

Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: 5 yaralı
01.06.2020 18:23 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:42

Suriye'nin Afrin kentinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 5 kişi yaralandı.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesi Cinderes beldesinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 5 kişi yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine gelen ekipler, çıkan yangına müdahale etti. Ekipler, yaralıların hastaneye sevk edildiğini açıkladı. - AFRİN

Kaynak: İHA

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