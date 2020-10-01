Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: 2 yaralı (2)
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Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: 2 yaralı (2)

01.10.2020 14:04 | Son Güncelleme: 01.10.2020 14:08
Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: 2 yaralı (2)

İNCELEME DEVAM EDİYORHatay Valiliği, Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütü üyelerince bomba yüklü araçla yapılan saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Hatay Valiliği, Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütü üyelerince bomba yüklü araçla yapılan saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Saat 10.15'te Racu Yolu üzeri Selehattin Eyyübi kavşağında meydana gelen araç patlaması olayıyla ilgili ilk belirlemelere göre 2 sivilin hafif yaralandığı belirtilen açıklamada, "Olay yerindeki bazı araçlarda ise patlamanın etkisiyle hafif çaplı maddi hasar meydana geldiği görülmüş olup, valiliğimiz koordinasyonundaki ilgili emniyet birimlerimizce olayla ilgili inceleme çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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