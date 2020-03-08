Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı 1 ölü, 2 yaralı
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Afrin, Güncel

Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı 1 ölü, 2 yaralı

Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı 1 ölü, 2 yaralıSuriye, (DHA)- Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

08.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 08.03.2020 12:57
Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı 1 ölü, 2 yaralı

Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı 1 ölü, 2 yaralı

Suriye, (DHA)- Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Yerel medya, saldırının yerel saatle 12.00 sıralarında gerçekleştiğini; 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını duyurdu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı 1 ölü, 2 yaralı

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