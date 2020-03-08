Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 2 yaralı Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Yerel medya, saldırının yerel saatle 12.00 sıralarında gerçekleştiğini; 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını duyurdu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Görüntü Dökümü

-----------------------------Patlama bölgesinden görüntü-Oluşan hasara ilişkin görüntü

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Kaynak: DHA