- Afrin'de bomba yüklü araç patladı: 4 yaralı
- Afrin'de bomba yüklü araç patladı: 4 yaralı Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 4 sivil yaralandı.
21.06.2020 03:18 | Son Güncelleme: 21.06.2020 03:42
- Afrin'de bomba yüklü araç patladı: 4 yaralı
AFRİN - Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 4 sivil yaralandı.
Suriye'nin Afrin ilçesinde bulunan Vilar Caddesi'nde bomba yüklü araç patlatıldı. Patlamada 4 sivil ağır şekilde yaralandı. Sivil savunma ekipleri tarafından patlama sonrası çıkan yangın söndürülürken, yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA