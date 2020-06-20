Afrin'de bomba yüklü araç patladı: 4 yaralı
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Afrin'de bomba yüklü araç patladı: 4 yaralı

Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 4 sivil yaralandı.

20.06.2020 22:57 | Son Güncelleme: 20.06.2020 23:52

Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 4 sivil yaralandı.

Suriye'nin Afrin ilçesinde bulunan Vilar Caddesi'nde bomba yüklü araç patlatıldı. Patlamada 4 sivil ağır şekilde yaralandı. Sivil savunma ekipleri tarafından patlama sonrası çıkan yangın söndürülürken, yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

(İHA)

Afrin'de bomba yüklü araç patladı: 4 yaralı

Kaynak: İHA

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