Afrin'de bomba yüklü araç patladı: 4 yaralı
Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 4 sivil yaralandı.
20.06.2020 22:57 | Son Güncelleme: 20.06.2020 23:52
Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 4 sivil yaralandı.
Suriye'nin Afrin ilçesinde bulunan Vilar Caddesi'nde bomba yüklü araç patlatıldı. Patlamada 4 sivil ağır şekilde yaralandı. Sivil savunma ekipleri tarafından patlama sonrası çıkan yangın söndürülürken, yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA