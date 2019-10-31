- Afrin'de bomba yüklü araç patladı: 4 ölü, 12 yaralı
- Afrin'de bomba yüklü araç patladı: 4 ölü, 12 yaralıAFRİN - Suriye'nin Afrin ilçesinin merkezinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.
- Afrin'de bomba yüklü araç patladı: 4 ölü, 12 yaralı
AFRİN - Suriye'nin Afrin ilçesinin merkezinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.
Suriye'nin Afrin ilçesinin merkezindeki bir pazar yerinde bomba yüklü araç patladı. Patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı belirtildi. Patlamanın ardından yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.
VİDEO: - Afrin'de bomba yüklü araç patladı: 4 ölü, 12 yaralı