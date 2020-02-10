Afrin'de bomba yüklü araç patladı
Haberler » Güncel » Afrin'de bomba yüklü araç patladı - Haber

Afrin'de bomba yüklü araç patladı

Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu çok sayıda sivilin yaralandığı bildirildi.

10.02.2020 10:10 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:10
Afrin'de bomba yüklü araç patladı

'nin Halep iline bağlı ilçesinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu çok sayıda sivilin yaralandığı bildirildi.

Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinin Rajo yolunda bomba yüklü araç patladı. Patlama nedeniyle çok sayıda sivilin yaralandığı bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, patlama sonrası çıkan yangını söndürmeye çalışıyor.

(Hamad Alnajjar - Mahmud Alhalbi/İHA)

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler