- Afrin'de bir sivilin aracı havadan vuruldu: 2 ölü
- Afrin'de bir sivilin aracı havadan vuruldu: 2 ölü Afrin'de bir sivil aracın havadan vurulması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.
21.05.2020 16:55 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:58
- Afrin'de bir sivilin aracı havadan vuruldu: 2 ölü
HALEP - Afrin'de bir sivil aracın havadan vurulması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.
Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde bir sivilin arabasına havadan saldırıldı. Olayın ardından araçta bulunan 2 sivil hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı. Olay sırasında yaralanan kişi sivil savunma ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.
Kaynak: İHA