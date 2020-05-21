Afrin'de bir sivilin aracı havadan vuruldu: 2 ölü
Afrin'de bir sivil aracın havadan vurulması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.
21.05.2020 16:29 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:32
Afrin'de bir sivil aracın havadan vurulması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.
Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde bir sivilin arabasına havadan saldırıldı. Olayın ardından araçta bulunan 2 sivil hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı. Olay sırasında yaralanan kişi sivil savunma ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. - HALEP
Kaynak: İHA