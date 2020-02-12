Afrin'de 8 kişinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
Afrin'de 8 kişinin hayatını kaybettiği patlama anı kameradaSuriye, (DHA)- Halep'in Afrin ilçesinde geçtiğimiz günlerde bombalı araçla düzenlenen saldırıda, aracın patlama anına ilişkin görüntüler yayınlandı.
Afrin'de 8 kişinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
Suriye, (DHA)- Halep'in Afrin ilçesinde geçtiğimiz günlerde bombalı araçla düzenlenen saldırıda, aracın patlama anına ilişkin görüntüler yayınlandı.
Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi ise yaralanmıştı. Kurtarma ve itfaiye ekipleri, patlama sonrası çıkan yangına müdahale etmişti. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, yol kenarında park halinde duran araçta patlamanın meydana geldiği ve alevlerin etrafa yayıldığı görüldü.