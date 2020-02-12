Afrin'de 8 kişinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
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Afrin'de 8 kişinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada

Afrin'de 8 kişinin hayatını kaybettiği patlama anı kameradaSuriye, (DHA)- Halep'in Afrin ilçesinde geçtiğimiz günlerde bombalı araçla düzenlenen saldırıda, aracın patlama anına ilişkin görüntüler yayınlandı.

12.02.2020 11:29 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:36
Afrin'de 8 kişinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada

'de 8 kişinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada

Suriye, ()- Halep'in Afrin ilçesinde geçtiğimiz günlerde bombalı araçla düzenlenen saldırıda, aracın patlama anına ilişkin görüntüler yayınlandı.

Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi ise yaralanmıştı. Kurtarma ve itfaiye ekipleri, patlama sonrası çıkan yangına müdahale etmişti. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, yol kenarında park halinde duran araçta patlamanın meydana geldiği ve alevlerin etrafa yayıldığı görüldü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Afrin'de 8 kişinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
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