Afrin'de 500 aileye patates yardımı

SURİYE'nin Afrin ilçesindeki sığınmacı kamplarında yaşayan 500 aileye 25 ton patates dağıtıldı.

SURİYE'nin Afrin ilçesindeki sığınmacı kamplarında yaşayan 500 aileye 25 ton patates dağıtıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin kuzey batısındaki Afrin ilçesinde bulunan sığınmacı kamplarında yaşamlarını sürdüren 500 aileye 25 ton patates dağıtıldı.

Vakfın Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, Suriye'nin kamplarında yaşam mücadelesi veren ihtiyaç sahibi ailelere destek olmayı sürdürdüklerini belirtti. Suriye'de savaşın devam etmesi nedeniyle insanların ülkenin kuzeyindeki daha güvenli bölgelere geldiğini söyleyen Tahiroğlu, her yıl çadır kent ve kamplarda yaşayan insan sayısının arttığını kaydetti. Kamplarda yaşayan ailelerin ihtiyaçlarını gidermek için yardım çalışmalarını daha da yoğunlaştırdıklarını belirten Tahiroğlu, "Bu bölgedeki kampları desteklemeye devam edeceğiz. Suriye genelinde gıda, eğitim, barınma ve sağlık alanındaki çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi.İHH, Suriye iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ülke içerisinde insani yardım çalışmaları yürütüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat DERVİŞOĞLU