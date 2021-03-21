Afrin'de "21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi
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Afrin'de "21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi

21.03.2021 17:37 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:46
Afrin'de

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Afrin'de, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Afrin'de, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrin'de down sendromlu çocuklarla bir araya geldiklerini söyledi.

Down sendromlu 15 çocuğun güzel bir gün geçirdiğini aktaran Tosun, etkinliğin ardından ailelere gıda kolisi ve hijyen paketi yardımında bulunduklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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