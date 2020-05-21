Afrin'de 20 bin kişiye iftar yemeği dağıtıldı
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Afrin'de 20 bin kişiye iftar yemeği dağıtıldı

SURİYE'nin kuzeybatısındaki Afrin ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi sivillere, ramazan ayı boyunca 20 bin kişilik sıcak iftar yemeği ulaştırıldı.

Afrin'de 20 bin kişiye iftar yemeği dağıtıldı
21.05.2020 10:47 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:47

SURİYE'nin kuzeybatısındaki Afrin ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi sivillere, ramazan ayı boyunca 20 bin kişilik sıcak iftar yemeği ulaştırıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, Afrin ilçesinde ramazan yardım çalışmalarının arife gününe kadar sürdürüleceğini söyledi. Afrin'deki ihtiyaç sahibi sivillere sıcak iftar yemeği ulaştırdıklarını belirten Tahiroğlu, "Malum olduğu üzere yeni tip koronavirüs (covid-19) tedbirleri kapsamında tüm toplu iftar organizasyonlarımızı iptal ettik. Bunun yerine aşevlerinde hazırladığımız sıcak yemekleri her iftarda ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek, kendilerine ulaştırıyoruz. Ramazan ayı boyunca sadece Afrin'de 20 bin kişilik sıcak iftar yemeği dağıttık. Dağıtımlarımız arife gününe kadar devam edecek" dedi.Afrin'de huzurun tesis edilmesiyle birlikte bölgede 2018 yılında yardım faaliyetlerine başladıklarını anlatan Zeki Tahiroğlu, ramazan ayının ardından ilçede genel yardım çalışmalarına devam edeceklerini de belirtti.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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